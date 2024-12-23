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Ольга Орлова рассказала, кто в ее семье главный

Певица Орлова заявила, что в ее семье нет главных
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olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в ее семье не стоит вопрос, кто главный.

По словам Орловой, она и муж «не меряются письками», а дополняют друг друга. Супруги всегда советуются, чтобы принять финальное решение.

«Мне приятно видеть рядом сильного, решающего мужчину. А ему – мудрую женщину», — заявила артистка.

В декабре 2021-го Орлова вышла замуж за бизнесмена Валерия. В феврале 2023 года исполнительница родила дочь. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. У Орловой также есть сын от бизнесмена Александра Карманова Артем.

В сентябре 2024-го Орлова рассказала, что нормально относится к брачному договору. По мнению певицы, люди имеют право сохранить то, что они за много лет заработали. Она уверена, что предрассудки к таким контрактам сохранились из советского времени.

В августе поклонники заподозрили, что в семье Орловой ожидается пополнение. Одна из фанаток отметила, что артистка «светится изнутри», как при беременности. Сама телеведущая уверила, что не ждет малыша. Она объяснила, что поправилась после отпуска.

Ранее Ольга Орлова объяснила, почему не кормила дочь грудью.

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