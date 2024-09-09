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Орлова раскрыла отношение к брачному договору

Певица Ольга Орлова заявила, что нормально относится к брачному договору

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olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что нормально относится к брачному договору.

По мнению Орловой, люди имеют право сохранить то, что они за много лет заработали. Она уверена, что предрассудки к таким контрактам сохранились из советского времени. Как отметила артистка, в тот период у людей из имущества была лишь квартира, которую не хотелось делить пополам. Певица считает, что сейчас ситуация изменилась, так как люди стали жениться гораздо позже.

«Уже редкость – два 20-летних подростка, у которых ничего нет. Возраст бракосочетаний отодвинулся. И у каждого к этому моменту уже есть то, что было «нажито непосильным трудом». Поэтому я считаю это даже правильным. А ярые противники брачных договоров, как правило, те, у кого ничего нет», – заключила певица.

Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. Пара сыграла свадьбу в декабре 2021 года. В феврале 2023 года исполнительница родила дочь. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. У Орловой также есть 23-летний сын от бизнесмена Александра Карманова Артем.

Ранее Бородина возмутилась слухам о разладе с Орловой после появления возлюбленного.

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