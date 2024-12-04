Ольга Орлова объяснила, почему не кормила дочь грудью

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не кормила дочь грудью.

Поклонница поинтересовалась, что Орлова делала, чтобы остановить лактацию после рождения ребенка. Она спросила, перевязывала ли знаменитость грудь или пила таблетки.

«И таблетки, и перевязывалась», — рассказала артистка.

Орлова стала известна после участия в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной. Звезды являются близкими подругами.

В декабре 2021-го Орлова вышла замуж за бизнесмена Валерия. В феврале 2023 года исполнительница родила дочь. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. У Орловой также есть сын от бизнесмена Александра Карманова Артем.

В октябре 2023 года Орлова призналась, что хочет от своего мужа еще десять детей. Однако артистка сомневается, что это произойдет. 46-летняя певица намекнула, что возраст не позволит ей родить столько малышей.

Ранее Орлова рассказала, почему не хочет воссоединения с «Блестящими».