Ирландский режиссер снимет ремейк фильма «Мумия»

Ирландский режиссер Ли Кронин снимет ремейк фильма «Мумия». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«Это будет непохоже ни на один фильм о Мумии, который вы когда-либо видели. Я копаю глубоко под землей, чтобы поднять что-то очень древнее и очень пугающее», — поделился Кронин.

Подробности сюжета пока не разглашаются. Планируется, что фильм выйдет в мировой прокат 17 апреля 2026 года.

Продюсерами ленты выступят Джеймс Ван, Джейсон Блум и Джон Кевилл.

Первый фильм о мумии вышел в 1932 году. Режиссером выступил Карл Фройнд. Главные роли исполнили Борис Карлофф, Зита Йоханн и Эдвард Ван Слоун.

В августе психолог Лариса Овчаренко в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что триллеры и фильмы ужасов нельзя смотреть тревожным и впечатлительным людям. По ее словам, часто именно такие люди предпочитают подобные фильмы, чтобы перепрожить свои страхи. Овчаренко отметила, что минимизировать воздействие ужастиков на психику можно, отказавшись от просмотра таких фильмов. По ее словам, если избежать просмотра не удалось, необходимо проговорить свой страх или заняться физической активностью.

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