Новогодняя сказка возглавила кинопрокат в выходные

Российская комедия «Баба Яга спасает Новый год» стала лидером кинопроката в России и странах СНГ. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 12 по 15 декабря.

Фильм собрал 162,2 млн рублей за минувшие выходные.

Сюжет картины не отличается оригинальностью. Снежная королева украла магический артефакт у Деда Мороза. Новогодний волшебник победил соперницу и заточил ее в ледяную тюрьму. Но мальчик Юра нечаянно освобождает злую повелительницу северных ветров. В качестве мести Снежная королева решает заморозит весь мир в канун Нового года. Роли в фильме исполнили Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Артем Ткаченко и другие.

На второй строчке рейтинга занял комедийный фильм режиссера Дагала Уилсона «Приключения Паддингтона 3» с собранными 72,6 млн рублей за прошедший уик-энд. Замыкает тройку лидеров мультфильм «Три кота: Зимние каникулы» (70,3 млн рублей за прошедшие выходные).

В конце ноября комедия «Манюня: Приключения в деревне» вновь стала лидером кинопроката в России и странах СНГ.

Ранее назвали комедию, которая заняла вершину российского проката в выходные.