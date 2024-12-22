Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Роза Сябитова ответила на слухи о браке с Барецким: «Совет да любовь»

Телеведущая Сябитова опровергла слухи о браке с Барецким
close
Телеканал «Пятница!»

Телеведущая Роза Сябитова опровергла в беседе с NEWS.ru слухи о браке с шоуменом Стасом Барецким.

Сябитова призналась, что очень удивлена слухам. По словам свахи, она не знает, как реагировать.

«Я даже не знаю, что тут сказать. Совет да любовь», — отметила телеведущая.

20 декабря Стас Барецкий заявил, что на днях поженился с Сябитовой. Как утверждал шоумен, они не стали делать громкой огласки и оформили брак тихо. Барецкий хотел отметить свадьбу в замке Аллы Пугачевой и провести свадебное путешествие в Амазонии или поездке по Золотому кольцу России.

В августе Барецкий сообщил, что хочет сделать российский Диснейленд из замка певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в деревне Грязь.

Барецкий рассказал, что начал закупать оборудование для сооружения американских горок. Он также планирует сделать на территории замка зоопарк. Также он хочет разместить там комнату смеха «Кривые зеркала», юннатские кружки и открыть там «музей пыток».

10 декабря Барецкий утверждал, что сдал колье блогерши Анастасии Ивлеевой для ремонта замка Пугачевой.

Ранее Барецкий пообещал возродить «Ласковый май» вместе с Ивлеевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами