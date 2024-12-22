Роза Сябитова ответила на слухи о браке с Барецким: «Совет да любовь»

Телеведущая Роза Сябитова опровергла в беседе с NEWS.ru слухи о браке с шоуменом Стасом Барецким.

Сябитова призналась, что очень удивлена слухам. По словам свахи, она не знает, как реагировать.

«Я даже не знаю, что тут сказать. Совет да любовь», — отметила телеведущая.

20 декабря Стас Барецкий заявил, что на днях поженился с Сябитовой. Как утверждал шоумен, они не стали делать громкой огласки и оформили брак тихо. Барецкий хотел отметить свадьбу в замке Аллы Пугачевой и провести свадебное путешествие в Амазонии или поездке по Золотому кольцу России.

В августе Барецкий сообщил, что хочет сделать российский Диснейленд из замка певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в деревне Грязь.

Барецкий рассказал, что начал закупать оборудование для сооружения американских горок. Он также планирует сделать на территории замка зоопарк. Также он хочет разместить там комнату смеха «Кривые зеркала», юннатские кружки и открыть там «музей пыток».

10 декабря Барецкий утверждал, что сдал колье блогерши Анастасии Ивлеевой для ремонта замка Пугачевой.

Ранее Барецкий пообещал возродить «Ласковый май» вместе с Ивлеевой.