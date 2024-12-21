«Ее можно было без труда поднять»: коллега о состоянии Бриттани Мерфи перед кончиной

Актриса О'Грейди: на съемках своего последнего фильма Мерфи чувствовала себя плохо

Актриса Кэти О'Грейди рассказала о состоянии своей коллеги по съемочной площадке фильма «Не подавай виду» Бриттани Мерфи за полгода до кончины. Актрису цитирует People.

По словам О'Грейди, в тот период Мерфи сильно похудела.

«Она была всего крошечной птичкой, рядом с которой хотелось быть и которой хотелось помочь», — рассказала она.

Актриса уточнила, что ее коллега была настолько худой, что ее «можно было без труда поднять и унести».

«Но в Бриттани можно было почувствовать и действительно глубокую доброту, мягкий дух, благодаря которому все чувствовали себя комфортно », — вспоминает О'Грейди.

32-летнюю Бриттани Мерфи нашли в декабре 2009 года в ванной комнате без сознания, спасти ее не удалось. Патологоанатомы заключили, что у актрисы была пневмония.

Всего через несколько месяцев после кончины Мерфи не стало ее вдовца — продюсера и сценариста Саймона Монджека. Официальное заключение по кинематографисту было идентичным — острая пневмония, тяжелая анемия и передозировка лекарств.

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