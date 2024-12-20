Певец Михайлов заявил, что главный подарок для него — здоровье семьи

Народный артист России Стас Михайлов рассказал о главном для него новогоднем подарке. Его цитирует kp.ru.

По словам Михайлова, материальные ценности для него второстепенны, а на первом месте — здоровье семьи.

«Вот, допустим, мама с папой живы в этом году — у них возраст. Вот каждый год - это счастье. Вот они живы, здоровы, дети мои живы и здоровы, семья моя жива и здорова — это счастье», — сказал он.

Певец уточнил, что сейчас готовит новые композиции.

«Мы, наверное, скорее всего, к февралю вас удивим. Будет классный дуэт один. И две сольных песни новых», — сказал он.

Накануне Михайлов рассказал, что пьет специальный напиток для профилактики здоровья.

«Каждый вечер пью вместо ужина куркуму, лимон, мед, имбирь и корицу. Вот такой напиток. Дубасишь и все, ложишься», — поделился артист.

До этого Стас Михайлов делился, как из «скуфа» стал «масиком» и радикально сменил внешний вид: постригся и похудел.