В Екатеринбурге пройдет праздничное шоу от Ильи Авербуха на фестивале Winter Fest

В шести городах России стартовал зимний фестиваль Winter Fest 2025. Первым событием мероприятия станет открытие 21 декабря ледового катка на площади 1905 года в Екатеринбурге, которое будет сопровождаться шоу Ильи Авербуха. Об этом сообщили фестиваля.

Зимний фестиваль пройдет также в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Казани и Самаре.

В большом городском празднике примут участие звезды фигурного катания и олимпийские чемпионы.

В программе — анимация для маленьких гостей, мастер-классы от партнеров фестиваля, большое ледовое шоу от Ильи Авербуха и звездных фигуристов России. Вход посетителей катка свободный.

Каток на площади 1905 года откроется впервые. Проект стал возможным благодаря усилиям команды фестиваля Winter Fest.

Основная идея, вокруг которой выстраивается оформление, активности и концепция — появление уютного заснеженного леса в центре города. Попадая сюда, гости окажутся на лесной поляне, окруженной деревьями.

Мероприятия по случаю открытия начнутся в 9:00 с сеанса катания с аниматорами.

В течение всего дня на катке будет работать кофе-точка с бесплатным чаем и угощениями для гостей.

В 15:15 гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классе по фигурному катанию с Ильей Авербухом. Участники попробуют себя в выполнении базовых элементов, поработают над техникой и получат ценный опыт взаимодействия с признанным мастером фигурного катания.

С 16:30 до 17:00 молодожены города получат поздравления от города и команды Winter Fest прямо на льду.

Событие завершится ярким ледовым шоу в 19:00, в котором примут участие заслуженный мастер спорта Илья Авербух и ледовый балет «Ледовая Симфония» под руководством Анастасии Игнатьевой, двукратные чемпионы мира, Олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы России, серебряные призеры Олимпийских игр Виктория Синицина и Никита Кацалапов и другие.

Фестиваль Winter Fest уже не первый год становится культурным центром притяжения в крупных городах России.

Илья Авербух назвал фестиваль «целой зимой, наполненной радостью и теплом».

«Мы рады, что в этом году наш проект не только вновь состоится, но и расширится, охватив новые регионы», — заявил он.