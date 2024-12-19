Стас Михайлов поделился секретом здоровья: «Дубасишь и все»

Певец Стас Михайлов рассказал в беседе с kp.ru, что пьет специальный напиток для профилактики здоровья.

«Каждый вечер пью вместо ужина куркуму, лимон, мед, имбирь и корицу. Вот такой напиток. Дубасишь и все, ложишься», — поделился артист.

По словам Михайлова, он недавно болел, однако уже не обращает внимания на простуды. Певец также рассказал, что ежедневно занимается спортом. Артист признался, что не любит упражнения на пресс, но делает их постоянно.

В апреле Стас Михайлов рассказывал, что похудел на 17 кг. Артист смог заполучить подтянутую фигуру с помощью интервального питания и ежедневных тренировок. Он признавался, что старается не нарушать режим, поэтому иногда заставляет себя заниматься спортом.

До этого Стас Михайлов делился, как из «скуфа» стал «масиком». Он признался, что радикально изменил свой внешний вид — сменил прическу и похудел. Однако, рассказал артист, он столкнулся с негодованием поклонников из-за этого. Некоторым фанатам нравилось, когда он был «лысым» и «толстым».

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