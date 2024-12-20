Нидерланды решили передать €370 тысяч на защиту культурного наследия на Украине

Нидерланды решили передать около €370 тысяч на украинскую культуру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минобороны страны.

Средства, согласно планам минобороны, МИД и министерства образования, культуры и науки Нидерландов, должны быть потрачены на объекты культурного наследия на Украине, их переведут через голландскую неправительственную организацию Cultural Emergency Response.

Кроме того, часть денег планируется потратить на расследование якобы имевших место преступлений против украинской культуры и идентичности.

Накануне неизвестные вандалы в Одессе (Украина) осквернили памятники русскому поэту Александру Пушкину, графу Михаилу Воронцову и апельсину. Они разрисовали монументы надписями с требованиями демонтировать памятники.

Памятник апельсину с изображением русского императора Павла I был установлен в 2004 году и посвящен доставке в 1800 году свежих апельсинов из Одесского порта в Санкт-Петербург.

Ранее команда Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация США планирует продолжать помощь Украине.