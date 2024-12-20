Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нидерланды передадут Украине €370 тысяч на культуру

Нидерланды решили передать €370 тысяч на защиту культурного наследия на Украине
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Нидерланды решили передать около €370 тысяч на украинскую культуру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минобороны страны.

Средства, согласно планам минобороны, МИД и министерства образования, культуры и науки Нидерландов, должны быть потрачены на объекты культурного наследия на Украине, их переведут через голландскую неправительственную организацию Cultural Emergency Response.

Кроме того, часть денег планируется потратить на расследование якобы имевших место преступлений против украинской культуры и идентичности.

Накануне неизвестные вандалы в Одессе (Украина) осквернили памятники русскому поэту Александру Пушкину, графу Михаилу Воронцову и апельсину. Они разрисовали монументы надписями с требованиями демонтировать памятники.

Памятник апельсину с изображением русского императора Павла I был установлен в 2004 году и посвящен доставке в 1800 году свежих апельсинов из Одесского порта в Санкт-Петербург.

Ранее команда Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация США планирует продолжать помощь Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами