«Остался не у дел»: перед кончиной дублер Боярского жаловался на невостребованность

Друг рассказал, что в последний год жизни каскадер Пестов жаловался на невостребованность

Стало известно о переживаниях каскадера Александра Пестова перед кончиной. С другом и коллегой дублера Михаила Боярского поговорило издание aif.ru.

По словам Сергея Мишенева, летом Пестов рассказывал, что предложений работы у него нет.

«Говорил, что собираются снимать какой-то сериал, где он, наверное, будет занят, но так до дела не дошло. В последние годы только однажды его приглашали в театр поставить трюк», — признался каскадер.

При этом, добавил Мишенев, у Пестова не было проблем со здоровьем и он был работоспособен.

«Пришло новое поколение постановщиков и каскадеров, поэтому Саша как бы остался не у дел», — резюмировал Мишенев.

Пестова не стало 18 декабря в возрасте 78 лет.

Пестов работал на «Ленфильме» с 1970 по 1996 год в качестве актера и каскадера. Он снимался в «Возвращении Будулая», «Дорожным патруле», советско-индийском фильме «Командир Сингх», «Голубом карбункуле», «Особенностях национальной охоты».

Ранее актер из фильма «Мастер и Маргарита» выпал из автобуса.