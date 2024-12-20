Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Остался не у дел»: перед кончиной дублер Боярского жаловался на невостребованность

Друг рассказал, что в последний год жизни каскадер Пестов жаловался на невостребованность
close
kino-teatr.ru

Стало известно о переживаниях каскадера Александра Пестова перед кончиной. С другом и коллегой дублера Михаила Боярского поговорило издание aif.ru.

По словам Сергея Мишенева, летом Пестов рассказывал, что предложений работы у него нет.

«Говорил, что собираются снимать какой-то сериал, где он, наверное, будет занят, но так до дела не дошло. В последние годы только однажды его приглашали в театр поставить трюк», — признался каскадер.

При этом, добавил Мишенев, у Пестова не было проблем со здоровьем и он был работоспособен.

«Пришло новое поколение постановщиков и каскадеров, поэтому Саша как бы остался не у дел», — резюмировал Мишенев.

Пестова не стало 18 декабря в возрасте 78 лет.

Пестов работал на «Ленфильме» с 1970 по 1996 год в качестве актера и каскадера. Он снимался в «Возвращении Будулая», «Дорожным патруле», советско-индийском фильме «Командир Сингх», «Голубом карбункуле», «Особенностях национальной охоты».

Ранее актер из фильма «Мастер и Маргарита» выпал из автобуса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами