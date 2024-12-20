«Я его боялась»: популярная блогерша о знакомстве с Киркоровым

Блогер и певица Карина Кросс призналась, что до знакомства боялась народного артиста России Филиппа Киркорова. Ее цитирует «Пятый канал».
«Мне казалось, что это очень строгий человек. У меня было смятение», — призналась она.
При этом впечатления от настоящей встречи с Киркоровым не совпали с ожиданиями — он показался Кросс очень добрым, душевным и открытым.
При знакомстве Киркоров дал Кросс совет — держаться с большинством людей холодно и отстраненно, кроме тех, кто девушке действительно симпатичен и кого можно впустить в свой близкий круг.
Накануне Карина Кросс рассказала об отшельничестве в Таиланде.
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