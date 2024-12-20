Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Я его боялась»: популярная блогерша о знакомстве с Киркоровым

Блогерша Карина Кросс призналась, что боялась Киркорова
close
Звук

Блогер и певица Карина Кросс призналась, что до знакомства боялась народного артиста России Филиппа Киркорова. Ее цитирует «Пятый канал».

«Мне казалось, что это очень строгий человек. У меня было смятение», — призналась она.

При этом впечатления от настоящей встречи с Киркоровым не совпали с ожиданиями — он показался Кросс очень добрым, душевным и открытым.

При знакомстве Киркоров дал Кросс совет — держаться с большинством людей холодно и отстраненно, кроме тех, кто девушке действительно симпатичен и кого можно впустить в свой близкий круг.

Накануне Карина Кросс рассказала об отшельничестве в Таиланде.

Ранее Карина Кросс рассказала об операции по увеличению роста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами