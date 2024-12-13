Карина Кросс рассказала об отшельничестве в Таиланде

Блогер, актриса и певица Карина Кросс (настоящее имя Карина Лазарьянц) в интервью для нового выпуска подкаста «Ниче Святого» рассказала об отшельничестве в Таиланде. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба HiFi-стриминга Звук.

По словам Кросс, у нее был трудный период в жизни после работы на Love Radio — она пережила расставание и не могла найти работу.

«И я поехала в Тай без обратного билета. У меня тогда было немного денег, я снимала жилье у местных и видела, как реально люди живут. Я пыталась что-то делать, но там с профессиями очень сложно», — вспоминает она.

Однажды хозяин дома отметил потухший взгляд девушки и предложил отвезти ее в храм, где можно будет жить бесплатно.

«В храме у тебя паспорт забирают, переодевают в какие-то лохмотья — по идее должен сработать инстинкт самосохранения. Но я была мелкая, и потом хотелось каких-то приключений. Я прожила в храме три месяца. Сначала тебя не пускают на его территорию, ты живешь на поселении перед ним и хранишь обет молчания. То есть неделю ты должен молчать, а еще желательно — не думать. Вот это самое сложное», — говорит звезда.

После Кросс прошла через процедуру омовения и жила в храме. Через три месяца к ней подошел служитель и сказал: «Твое место не здесь, ты должна дарить людям счастье, улыбки». Тогда она собрала вещи и уехала.

Накануне Анна Asti воссоединилась с мужем на фоне скандала со слитыми фото.

Ранее была раскрыта стоимость ремонта в квартире Клавы Коки за 60 млн рублей.