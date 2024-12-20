Фанаты Арианы Гранде раскритиковали ее бойфренда, бросившего жену

Фанаты американской певицы Арианы Гранде раскритиковали ее бросившего жену бойфренда — актера Итана Слейтера, сыгравшего с Гранде в фильме «Злая: Ведьма с Запада». Об этом пишет Daily Mail.

Экс-супруга Слейтера психолог Лилли Джей написала колонку для издания The Cut, в котором рассказала, как развалился ее брак.

Лилли Джей объяснила, что в 2022 году переехала вслед за мужем в Великобританию на съемки «Злой» с новорожденным ребенком на руках.

«Поглощенная волшебством и бытом материнства, я не понимала растущей дистанции между нами. Бывают дни, когда мне некуда деться от рекламы фильма, связанного с самыми печальными днями в моей жизни», — говорит она о «Злой», на съемках которой и познакомились Слейтер и Гранде.

По словам женщины, она не думала, что когда-либо разведется.

«По крайней мере, не после рождения первенца, не ради новых отношений моего мужа со знаменитостью. В это время шока и траура, более чем через год после того, как стало известно о расторжении моего брака, я глубоко скучаю по жизни невидимки, которую создавала для себя как психолог, специализирующийся на психическом здоровье женщин», — отметила она.

При этом, добавила Лилли Джей, Слейтер продолжает принимать участие в воспитании сына.

В социальной сети X (бывший Twitter) статья вызвала возмущение среди поклонников Гранде, которые теперь надеются, что певица расстанется с избранником.

«Итан Слейтер — ужасный человек, не знаю, почему некоторые из вас защищают его, и мне очень жаль, но на земле нет мужчины, который бы стоил подобного», — пишет один из пользователей.

Накануне стало известно, что мюзикл «Злая» вступил в гонку за «Оскар».

«Злая» — экранизация мюзикла 2003 года, переосмысляющего фильм Виктора Флеминга «Волшебник страны Оз» и роман Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз».

Ранее премьера фильма состоялась в Великобритании.