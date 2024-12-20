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Муцениеце чуть не уволили после отказа переспать с режиссером: «Сказал, что я дура»

Актриса Муцениеце вспомнила о домогательствах со стороны режиссера
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agataagata/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Агата Муцениеце на YouTube-шоу «Сплетница-4» вспомнила о том, как подверглась харассменту со стороны режиссера и продюсера одного из проектов.

Инцидент произошел, когда она была еще студенткой. Тогда режиссер пригласил Муцениеце в ресторан, чтобы «почитать роль». Однако, как вскоре выяснилось, постановщик пригласил актрису на встречу, чтобы предложить ей стать его любовницей.

Он выразил готовность оплатить Муцениеце аренду квартиры, где она сможет постоянно проживать, а он изредка к ней наведываться. Также продюсер попытался завлечь актрису совместной поездкой на Мальдивы и главными ролями в его будущих проектах.

«Я отказалась, и он сказал, что я дура, что я никогда не буду сниматься в кино, что он всем скажет, чтобы меня никуда не брали», — поделилась артистка.

После отказа режиссер заявил Муцениеце, что найдет другую актрису на роль в проекте, где она снималась в тот момент. Актриса вернулась в общежитие и сообщила агенту об увольнении, но на следующий день с ней связался директор постановщика и извинился за произошедшее.

Муцениеце доснялась в проекте, а на съемочной площадке сделала вид, что все нормально. Имя режиссера актриса не стала раскрывать.

Ранее певица Ольга Бузова заявила, что у нее не было успешных свиданий в 2024 году.

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