«Это очень плохо»: Цискаридзе раскритиковал состав «Щелкунчика» в Большом театре

«Щелкунчик» в Большом театре не имеет ничего общего с настоящим спектаклем. Зрители не увидят ничего нового, а лишь разочаруются составом, заявил в беседе с 360.ru народный артист России Николай Цискаридзе.

В России спектакль «Щелкунчик» показывают по телевизору уже на протяжении 60 лет, и в этом году россияне не увидят ничего нового, кроме «очень плохого состава», считает артист. Сейчас, по его мнению, в Большом театре нет людей, которые смогут отрепетировать «Щелкунчика».

Напомним, также Цискаридзе признался, что уже давно не получает удовольствия от спектакля, ставшего для него частью повседневной жизни. Неугасаемый интерес к нему со стороны зрителей он назвал сумасшествием, а рекордно высокие цены – ненормальными.

Ранее «Ветераны России» обратились к Гергиеву после обнародования цен на «Щелкунчика».