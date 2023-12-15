Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда «Улиц разбитых фонарей» признался, что ему платили яйцами до успеха сериала

Актер Александр Лыков заявил, что до роли в «Улицах разбитых фонарей» страдал от безработицы

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Актер Александр Лыков, который известен по роли Казановы в сериале «Улицы разбитых фонарей», вспомнил о трудном периоде своей жизни до успеха шоу. Об этом пишет «СтарХит».

«Работы же вообще не было! Я служил в театре «На Литейном», который выезжал в колхозы, на предприятия. И платили нам яйцами — их можно продать или обменять на другую еду. Романтика! Люди по всей стране оказались в равных условиях — все на рынке со спичками», — рассказал Лыков.

Он уточнил, что в 90-е работа артиста была совсем неприбыльной, поэтому Лыков был вынужден работать в такси, чтобы прокормить семью. По словам актера, он случайно попал в каст «Улиц разбитых фонарей» случайно: режиссер Александр Рогожкин встретил его у пивного ларька. Артист также добавил, что очень благодарен своей жене за то, что она поддерживала его в трудный период.

«Она меня и лечила, и спасала, и то, что мы не разбежались, не скрою, в большей степени — ее заслуга. Сейчас-то я ее уже стал слушать. А раньше думал: «Издевается! Ограничивает мою свободу!» — вспомнил Лыков.

Ранее Кудрявцева рассказала о самочувствии после выписки.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами