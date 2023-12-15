Звезда «Улиц разбитых фонарей» признался, что ему платили яйцами до успеха сериала

Актер Александр Лыков, который известен по роли Казановы в сериале «Улицы разбитых фонарей», вспомнил о трудном периоде своей жизни до успеха шоу. Об этом пишет «СтарХит».

«Работы же вообще не было! Я служил в театре «На Литейном», который выезжал в колхозы, на предприятия. И платили нам яйцами — их можно продать или обменять на другую еду. Романтика! Люди по всей стране оказались в равных условиях — все на рынке со спичками», — рассказал Лыков.

Он уточнил, что в 90-е работа артиста была совсем неприбыльной, поэтому Лыков был вынужден работать в такси, чтобы прокормить семью. По словам актера, он случайно попал в каст «Улиц разбитых фонарей» случайно: режиссер Александр Рогожкин встретил его у пивного ларька. Артист также добавил, что очень благодарен своей жене за то, что она поддерживала его в трудный период.

«Она меня и лечила, и спасала, и то, что мы не разбежались, не скрою, в большей степени — ее заслуга. Сейчас-то я ее уже стал слушать. А раньше думал: «Издевается! Ограничивает мою свободу!» — вспомнил Лыков.

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