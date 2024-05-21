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Матвей Лыков рассказал о своем герое в фильме «Майор Гром: Игра»

Актер Лыков признался, что использовал свой опыт для роли в «Майоре Громе: Игра»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Матвей Лыков признался, что использовал свой жизненный опыт, когда играл главного отрицательного героя в фильме Олега Трофима «Майор Гром: Игра». Об этом артист рассказал в интервью kp.ru.

«Моего героя зовут Август ван дер Хольт — это предприниматель со своими интересами, который появляется в Петербурге, чтобы реализовать свои планы. Исполняя эту роль, я использовал свой жизненный опыт и свои впечатления. Я человек, который вырос в Санкт-Петербурге в 90-е, в спальном районе. Градус опасности был довольно высокий», — признался Лыков.

По его словам, после такого опыта «все в мире казалось максимально безопасным». При этом актер уточнил, что сам он всегда может понять, когда ему необходимо за себя постоять.

23 мая в кино выходит «Майор Гром: Игра» — продолжение российского кинокомикса про майора полиции Игоря Грома, который борется с преступностью в альтернативном Санкт-Петербурге. Режиссером картины стал Олег Трофим, в ней сыграли Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев и Константин Хабенский. Сюжет третьего фильма происходит спустя год после событий второго.

Ранее сообщалось, что звезда «Майора Грома» пришел на премьеру в брюках с лебедями.

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