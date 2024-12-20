В Великобритании скупают Достоевского из-за тренда в TikTok

В 2024 году издание «Белых ночей» Федора Достоевского от Penguin Classics стало четвертым самым продаваемым произведением переводной литературы в Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

Гендиректор книжного магазина Hatchards Picadilly Фрэнсис Клевердон назвал повесть Достоевского «феноменом». Эми Райт, сотрудница книжного магазина в Англии, также подтвердила изданию, что в последние два года продажи текста русского классика существенно выросли.

В декабре 2023 года «Белые ночи» Достоевского завирусились в TikTok, а затем и в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В Spotify появился плейлист «Белых ночей», составленный из композиций Чайковского и Шостаковича. Один из интернет-пользователей объяснил, что зарубежные читатели стали обращаться к тексту Достоевского, поскольку «хотят влюбиться по уши».

The Guardian не исключил, что популярность «Белых ночей» может быть также связана с краткостью текста. Многие интернет-пользователи составляют план по количеству прочитанных за год книг, из-за чего 80-страничное произведение становится для них еще более привлекательным.

В начале декабря стало известно, что «Преступление и наказание» Достоевского стало одним из самых популярных произведений художественной литературы среди россиян в 2024 году.

Ранее сообщалось о выходе трейлера перезапуска «Супермена».