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ФНС закрыла фирму «Философия ненасилия» Макаревича

Mash: ФНС закрыла компанию «Философия ненасилия» музыканта Андрея Макаревича
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Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом)/VK Видео

Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла общество с ограниченной ответственностью «Философия ненасилия» (признано в РФ иностранным агентом), созданное музыкантом Андреем Макаревичем (признан в РФ иностранным агентом) и философом Рубеном Апресяном (признан в РФ иностранным агентом) в январе 2023 года. Об этом сообщает Mash.

Эта фирма должна была заниматься производством видео- и кинофильмов, вести издательскую, рекламную и деятельность информационных служб, а также вести теле- и радиовещание.

Апресян являлся генеральным директором компании. СМИ писали, что юридическое лицо было зарегистрировано в квартире философа в московском Бибиреве.

По данным Mash, «Философия ненасилия» не проявляла активности с момента создания, поэтому ее решили закрыть.

В ноябре 2022 года Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Он прокомментировал это фразой: «ну наконец-то».

Музыкант уехал из России и вместе с супругой Эйнат Кляйн переехал в Израиль. В сентябре 2023 года певец избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет.

В начале октября стало известно, что Макаревич выступает на частных мероприятиях за €100 тысяч (более 10,5 млн рублей по текущему курсу. — «Газета.Ru»). В райдере прописано, что корпоратив не должен проходить в России.

Ранее СМИ усомнились, что набивший тату с Путиным Полунин уедет из России.

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