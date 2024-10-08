Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван гонорар Андрея Макаревича на корпоративах

SHOT: певец Макаревич выступает на корпоративах более чем за 10 млн рублей

close
andrey_makarevich/Telegram

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) выступает на частных мероприятиях за €100 тысяч. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает издание, в райдере прописано, что корпоратив не должен проходить в России, а в гримерке организаторы обязаны поставить девять бутылок алкоголя, в том числе водку и виски. Гонорар Макаревича за выступление составил €100 тысяч (более 10,5 млн рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»).

По данным SHOT, Макаревич ездит с командой из 14 человек. Организаторы обязаны устроить их в пятизвездочный отель с тренажером, бассейном и SPA, согласно райдеру. А также они должны заложить в бюджет суточные — $100 на человека (около 9,6 тысяч рублей).

В ноябре 2022 года Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Музыкант уехал из России и вместе с супругой Эйнат Кляйн переехал в Израиль. В сентябре 2023 года певец избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет.

Ранее Макаревич захотел дать совместный концерт с Вайкуле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами