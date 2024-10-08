Назван гонорар Андрея Макаревича на корпоративах

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) выступает на частных мероприятиях за €100 тысяч. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает издание, в райдере прописано, что корпоратив не должен проходить в России, а в гримерке организаторы обязаны поставить девять бутылок алкоголя, в том числе водку и виски. Гонорар Макаревича за выступление составил €100 тысяч (более 10,5 млн рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»).

По данным SHOT, Макаревич ездит с командой из 14 человек. Организаторы обязаны устроить их в пятизвездочный отель с тренажером, бассейном и SPA, согласно райдеру. А также они должны заложить в бюджет суточные — $100 на человека (около 9,6 тысяч рублей).

В ноябре 2022 года Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Музыкант уехал из России и вместе с супругой Эйнат Кляйн переехал в Израиль. В сентябре 2023 года певец избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет.

Ранее Макаревич захотел дать совместный концерт с Вайкуле.