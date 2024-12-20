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Сын Леннона перенес операцию по удалению меланомы

Сын Леннона сообщил об операции по удалению меланомы перед Рождеством
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AP

Британский рок-музыкант Джулиан Леннон — первый сын основателя группы The Beatles Джона Леннона — перед Рождеством перенес вторую операцию по удалению меланомы. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

На его плече и предплечье выявили две родинки, одна из которых оказалась опухолью. Результаты биопсии еще не готовы, но операция прошла успешно, рассказал Леннон.

Первый раз 61-летнему музыканту удалили опухоль на голове в 2020 году.

В ноябре сообщалось, что американские ученые из Брауновского университета пришли к выводу, что использование соляриев приводит к более частым случаям заболевания меланомой. Специалисты оценили геопространственную связь между случаями меланомы и наличием соляриев на уровне округов в регионе Новая Англия на северо-востоке США с 2014 по 2018 год. Исследование выявило значительную связь между более широким доступом к соляриям и более высокими показателями меланомы в регионе Новая Англия в США.

По словам ученых, их открытие поможет скорректировать стратегии общественного здравоохранения и предупредить людей об угрозе их жизни, исходящей от студий искусственного загара.

Ранее сообщалось, что стоматолог Жук купил зубы Джона Леннона и ищет его внебрачных детей.

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