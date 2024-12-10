Стоматолог Жук купил зубы Джона Леннона и ищет его внебрачных детей

Стоматолог из Канады Майкл Жук купил зубы основателя британской группы Beatles Джона Леннона за 2,5 млн рублей (20 тысяч фунтов стерлингов) и поставил перед собой задачу найти потенциальных внебрачных детей артиста. Об этом пишет The Sun.

Жук приобрел два зуба Джона Леннона в 2011 году и заявляет, что любой из найденных потомков артиста может претендовать на часть его наследства, оцениваемого в 490 миллионов фунтов стерлингов.

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У Леннона родился сын Джулиан от первой жены Синтии Пауэлл в 1963 году. Во втором браке с художницей Йоко Оно в 1975 году у него появился сын Шон. Жук не сомневается, что у артиста могло быть больше детей от многочисленных поклонниц.

«Я буду работать с адвокатом, специализирующимся на установлении отцовства, и претендую на часть гонорара за успешное установление и урегулирование спора о наследстве», — говорит Жук.

Йоко Оно ранее уже отправляла Жуку официальное письмо после шутки о клонировании Леннона. Однако клонированием стоматолог заниматься не собирается — он развернул свою кампанию назло художнице, обделившей наследством Джулиана Леннона.

«Большинство поклонников Леннона, вероятно, были недовольны тем, как обошлись с Джулианом, и это кажется несправедливым», — говорит он.

Леннон и Оно впервые встретились в Лондоне в 1966 году и поженились в 1969 году. После они расстались на 18 месяцев и воссоединились в 1974 году. В 1980 году на входе в нью-йоркскую квартиру пары в Леннона выстрелил поклонник Марк Дэвид Чепмэн. Спасти певца не удалось.

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