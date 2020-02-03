Сыну Джона Леннона вырезали раковую опухоль
Сын покойного лидера группы The Beatles Джона Леннона рассказал о борьбе с раком, передает The Sun.
56-летний Леннон несколько дней назад перенес операцию по удалению раковой опухоли, расположенной в голове. По его словам, дерматолога обеспокоила небольшая опухоль на его голове. «Там всегда была родинка, рядом с родимым пятном, но она стала выглядеть и ощущаться по-другому», — поделился он. Биопсия показала, что опухоль злокачественная, пришлось прибегнуть к срочной операции. «К счастью, вырезали всю опухоль, но сейчас ее снова изучают, результаты будут на следующей неделе», — заключил музыкант.
Джулиан Леннон — сын Джона Леннона от брака с художницей Йоко Оно. Собственную музыкальную карьеру начал в 1984 году.
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