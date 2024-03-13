Стало известно, сколько заработал Нолан за «Оппенгеймера»

Режиссер Кристофер Нолан заработал за фильм «Оппенгеймер» чуть меньше $100 млн. Об этом сообщает Variety, отметив, что представители постановщика не стали комментировать появившуюся информацию.

По данным издания, в заработанную Ноланом сумму входят гонорар, компенсация расходов, процент от кассовых сборов и бонус за победу на «Оскаре-2024». Премьера картины состоялась 19 июля, и с тех пор фильму удалось заработать порядка $958 млн кассовых сборов по всему миру. Vatiety ожидает, что картина сможет преодолеть миллиардный рубеж после того, как выйдет в повторный прокат.

На 96-й церемонии премии «Оскар» фильм «Оппенгеймер» отличился сразу в семи номинациях: за лучший фильм, за лучшую мужскую роль второго плана — Роберт Дауни — младший, лучший монтаж, лучшую операторскую работу, лучший саундтрек и лучшую режиссуру (первая статуэтка для Нолана после восьми номинаций). Актер Киллиан Мерфи, сыгравший в «Оппенгеймере» главную роль, получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».

Церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар» прошла 10 марта 2024 года. Подробнее — в трансляции «Газеты.Ru».

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