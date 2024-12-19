Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Актер Ткаченко заявил о желании попробовать себя в Голливуде

Актер Ткаченко признал, что Голливуд на много шагов впереди российского кино
close
Амедиатека

Актер Артем Ткаченко в интервью «Газете.Ru» признался, что хотел бы попробовать себя в Голливуде, чтобы понять, как работает американская киноиндустрия.

«В голливудском проекте, наверное, я хотел бы сняться просто для того, чтобы посмотреть, как работают на этих площадках. Потому что, несомненно, кинопроизводство у них на много шагов впереди — в организации, может быть, в комфорте артистов. Но чтобы это было каким-то самым сокровенным моим желанием — нет. У меня был опыт работы с европейскими режиссерами: с Вальдемаром Кшистеком, польским режиссером — я дважды снимался в его картинах, — снимался у французов… Это интересно, здорово, но наше кино я люблю больше. Хотя культура работы на съемочной площадке наша, мягко говоря, прихрамывает. Но с этими людьми я говорю на одном языке, как в прямом, так и в переносном смысле», — рассказал он.

Ткаченко, выпускник Театрального училища имени Щепкина, известен по ролям в «Вампирах средней полосы», «Командире», «Струнах», «Черной весне» и «Уроках китайского».

Полное интервью с Артемом Ткаченко читайте здесь.

Ранее Ткаченко посоветовал родителям прислушиваться к детям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами