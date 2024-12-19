Актер Ткаченко заявил о желании попробовать себя в Голливуде

Актер Артем Ткаченко в интервью «Газете.Ru» признался, что хотел бы попробовать себя в Голливуде, чтобы понять, как работает американская киноиндустрия.

«В голливудском проекте, наверное, я хотел бы сняться просто для того, чтобы посмотреть, как работают на этих площадках. Потому что, несомненно, кинопроизводство у них на много шагов впереди — в организации, может быть, в комфорте артистов. Но чтобы это было каким-то самым сокровенным моим желанием — нет. У меня был опыт работы с европейскими режиссерами: с Вальдемаром Кшистеком, польским режиссером — я дважды снимался в его картинах, — снимался у французов… Это интересно, здорово, но наше кино я люблю больше. Хотя культура работы на съемочной площадке наша, мягко говоря, прихрамывает. Но с этими людьми я говорю на одном языке, как в прямом, так и в переносном смысле», — рассказал он.

Ткаченко, выпускник Театрального училища имени Щепкина, известен по ролям в «Вампирах средней полосы», «Командире», «Струнах», «Черной весне» и «Уроках китайского».

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