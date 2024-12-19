Стало известно о состоянии Седоковой после трагедии с бывшим мужем

Певица Анна Седокова находится в тяжелом состоянии после госпитализации с нервным срывом из-за трагедии с экс-супругом Янисом Тиммой. Об этом сообщила представитель артистки изданию aif.ru.

«Неделю она точно пробудет в больнице», — отметила она.

Седокова сообщила о госпитализации 17 декабря — в день, когда не стало ее бывшего мужа Яниса Тиммы. Певица опубликовала ролик, в котором лежит под капельницей в палате. На видео заметно, что артистка плачет. Она не прокомментировала свою публикацию.

Позднее выяснилось, что певицу госпитализировали по настоянию невролога. Приближенные к Седоковой заявляли, что исполнительница находится в состоянии аффекта.

Баскетболиста Яниса Тимму нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с женой Анной Седоковой.

Издание «СтарХит» писало, что на телефоне Яниса Тиммы обнаружили послание к экс-супруге. Спортсмен поставил на заставке телефона: «Позвоните Анне» — и оставил контактные данные певицы.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова отказалась комментировать кончину бывшего мужа Седоковой.