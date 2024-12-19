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Артем Ткаченко сравнил актрису Анну Слю с кошкой

Актер Артем Ткаченко признался, что ему приятно сниматься с Анной Слю
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Амедиатека

Актер Артем Ткаченко в интервью «Газете.Ru» признался, что ему комфортно работается с коллегой Анной Слю. Ткаченко и Слю вместе снимались, в частности, в фильме «Чужая» и сериале «Уроки китайского».

«Про Аню могу сказать, что она большой профессионал и потрясающий партнер. Она органичная, как животное, как кошка или собака. Она абсолютно разная в «Уроках китайского» и в «Чужой», но и там и там с ней одинаково комфортно. И весело — потому что у нее прекрасное чувство юмора, она заряжает своей энергией. Она красивая, талантливая — только самое лучше могу про нее сказать», — сказал артист.

Ткаченко, выпускник Театрального училища имени Щепкина, известен по ролям в «Вампирах средней полосы», «Командире», «Струнах», «Черной весне» и «Союзе спасения».

Полное интервью с Артемом Ткаченко, в котором он рассказал о работе с Иваном Макаревичем, воспитании детей и конкуренции в российском кино, читайте здесь.

Ранее Ткаченко признался, что он через многое прошел в студенческие годы.

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