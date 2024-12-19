«Все истории не рассказать и за день»: актер Ткаченко вспомнил о бурной молодости

Актер Артем Ткаченко в интервью «Газете.Ru» рассказал о бурной молодости. По словам 42-летнего артиста, с ним произошло много ярких историй в студенческие годы, когда он жил в общежитии.

«Не хватит одного дня, наверное, чтобы рассказать все истории, которые связаны у меня со студенчеством… Но, наверное, главное — это то, что я жил в общежитии. Потому что, мне кажется, настоящая студенческая жизнь как раз проходит именно там. Тогда у нас не было таких модных слов, как «вписки», и все происходило на кухнях студенческих общежитий — и репетиции, и песни, и пляски, и дни рождения, и веселые праздники, и грустные события», — поделился он.

Ткаченко, выпускник Театрального училища имени Щепкина, известен по ролям в «Вампирах средней полосы», «Командире», «Струнах», «Черной весне» и «Уроках китайского».

Полное интервью с Артемом Ткаченко, в котором он рассказал о работе с Иваном Макаревичем, воспитании детей и конкуренции в российском кино, читайте здесь.

Ранее Ткаченко посоветовал родителям прислушиваться к детям.