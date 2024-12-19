Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Вампиров средней полосы» Ткаченко посоветовал родителям прислушиваться к детям

Актер Артем Ткаченко призвал родителей слушать своих детей
close
Амедиатека

Актер Артем Ткаченко в интервью «Газете.Ru» ответил на вопрос, какой он отец. По словам звезды «Вампиров средней полосы», в общении с детьми он старается внимательно к ним прислушиваться.

«Я не могу назвать себя тревожным родителем. Понятно, что синяков и травм не избежать ни в детском возрасте, ни во взрослой жизни. А что касается безопасности… Ну, есть какие-то всем понятные вещи — ребенок до определенного возраста должен ходить с родителями в школу, в магазин и, вероятно, на детскую площадку под окном дома. Это такое хрестоматийное воспитание. <...> А в общении самое главное — не только с детьми, но и со взрослыми, и с близкими, и с неблизкими, — это внимание и умение выслушать. Просто нормальное человеческое отношение. Внимание — это очень важная вещь, и все равно, ребенок перед тобой или взрослый человек», — поделился артист.

42-летний Артем Ткаченко воспитывает двух сыновей — Тихона (матерью мальчика является актриса Евгения Храповицкая) и Степана, рожденного от его коллеги по профессии Екатерины Стеблиной.

Полное интервью с Ткаченко читайте здесь.

Ранее Ткаченко похвалил режиссерский дебют Макаревича.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами