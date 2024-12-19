Звезда «Вампиров средней полосы» Ткаченко посоветовал родителям прислушиваться к детям

Актер Артем Ткаченко в интервью «Газете.Ru» ответил на вопрос, какой он отец. По словам звезды «Вампиров средней полосы», в общении с детьми он старается внимательно к ним прислушиваться.

«Я не могу назвать себя тревожным родителем. Понятно, что синяков и травм не избежать ни в детском возрасте, ни во взрослой жизни. А что касается безопасности… Ну, есть какие-то всем понятные вещи — ребенок до определенного возраста должен ходить с родителями в школу, в магазин и, вероятно, на детскую площадку под окном дома. Это такое хрестоматийное воспитание. <...> А в общении самое главное — не только с детьми, но и со взрослыми, и с близкими, и с неблизкими, — это внимание и умение выслушать. Просто нормальное человеческое отношение. Внимание — это очень важная вещь, и все равно, ребенок перед тобой или взрослый человек», — поделился артист.

42-летний Артем Ткаченко воспитывает двух сыновей — Тихона (матерью мальчика является актриса Евгения Храповицкая) и Степана, рожденного от его коллеги по профессии Екатерины Стеблиной.

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