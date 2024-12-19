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В России создали первую виртуальную улицу с летающими котами

В Косом переулке Москвы появись виртуальная улица Нейро с метавселенной
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«Яндекс Карты»/Евгений Зубков/Brickspacer

В Косом переулке Москвы появилась первая в России виртуальная улица Нейро с метавселенной, куда можно попасть с помощью «Яндекс Карт». Об этом сообщает «Афиша Daily».

Дизайн проекта разработал художник Евгений Зубков вместе с Brickspace в стиле «Русский нейропанк». На Нейро интернет-пользователь может встретить витязя на коне-киборге, летающих котов Шредингера, автомобиль DeLorean DMC-12 из фильма «Назад в будущее» и многое другое. Художники потратили 200 часов, чтобы воссоздать в 3D реальный Косой переулок, дополнив его стрит-артом и футуристическими деталями.

«Улицу Нейро можно воспринимать по-разному — как альтернативную вселенную или будущее или как видение, сон робота-доставщика, который общается с нейросетью и фантазирует себе то, о чем они с ней говорят. Поэтому на улице Нейро появляются абстрактные вещи, все эти сюрреалистичные кадры, появление черной дыры и всего остального», — поделился Зубков.

Попасть на улицу Нейро можно, открыв слой панорам в «Яндекс Картах». Сопровождать в путешествии интернет-пользователя будет робот-доставщик, который и снял панораму Косого переулка.

Ранее сообщалось, что нейросеть обвинила Данилу Поперечного (признан в РФ иностранным агентом) в продажности.

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