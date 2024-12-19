Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Наталья Бочкарева о Natan: «Он тушкан, а я люблю медведей»

Актриса Наталья Бочкарева назвала Natan шибздиком, который много о себе думает
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Наталья Бочкарева вспомнила на шоу «Алена, блин! Посидим», как поклонники реалити-шоу «Звезды в джунглях» называли ее следующей жертвой Natan, когда знаменитость пришла на проект.

По словам Бочкаревой, Natan «не подкатывал» к ней на проекте — иначе «сразу бы получил в лоб». Артистка заявила, что певец совершенно не в ее вкусе. Она назвала Natan «каким-то маленьким шибздиком, который очень много о себе мнит».

«Я люблю другого плана мужчин, медведей. А он не медведь, он — тушкан», — заявила артистка.

У певца Natan на реалити-шоу «Звезды в джунглях» была связь с блогершей Лерчек, несмотря на то, что артист был женат. Супруга музыканта Анастасия Швецова признавалась, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу.

На том же проекте Natan целовался с певицей Бьянкой. Исполнительница объясняла свою связь с женатым мужчиной фразой: «Я не могла ему противостоять». Недавно Бьянка заявила, что поцеловалась с Natan ради хайпа, но артист «дал заднюю» из-за своей нерешительности.

Ранее Бочкарева вспомнила, как играла в спектакле с «абсолютно голым» экс-мужем Гагариной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами