Наталья Бочкарева о Natan: «Он тушкан, а я люблю медведей»

Актриса Наталья Бочкарева назвала Natan шибздиком, который много о себе думает

Актриса Наталья Бочкарева вспомнила на шоу «Алена, блин! Посидим», как поклонники реалити-шоу «Звезды в джунглях» называли ее следующей жертвой Natan, когда знаменитость пришла на проект.

По словам Бочкаревой, Natan «не подкатывал» к ней на проекте — иначе «сразу бы получил в лоб». Артистка заявила, что певец совершенно не в ее вкусе. Она назвала Natan «каким-то маленьким шибздиком, который очень много о себе мнит».

«Я люблю другого плана мужчин, медведей. А он не медведь, он — тушкан», — заявила артистка.

У певца Natan на реалити-шоу «Звезды в джунглях» была связь с блогершей Лерчек, несмотря на то, что артист был женат. Супруга музыканта Анастасия Швецова признавалась, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу.

На том же проекте Natan целовался с певицей Бьянкой. Исполнительница объясняла свою связь с женатым мужчиной фразой: «Я не могла ему противостоять». Недавно Бьянка заявила, что поцеловалась с Natan ради хайпа, но артист «дал заднюю» из-за своей нерешительности.

Ранее Бочкарева вспомнила, как играла в спектакле с «абсолютно голым» экс-мужем Гагариной.