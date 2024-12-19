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Бьянка ответила на обвинения в разрушении семьи Natan

Певица Бьянка назвала Natan нерешительным

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Павел Бедняков/РИА Новости

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, возмутилась в интервью экстрасенсу Владу Череватому обвинениями в том, что разрушила брак певца Natan (Натана Мирова).

Бьянка призналась, что не может назвать «интрижкой» поцелуй с Natan в шоу «Звезды в джунглях». Она заявила, что это был хайп. Череватый спросил, разрушила ли певица семью ради хайпа.

«Я разрушила семью? Ты серьезно сейчас это говоришь? В Год семьи, да чтобы я разрушила семью? Это был хайп, и там еще есть продолжение этого хайпа, но, к сожалению, Natan дал заднюю. Точнее, почему к сожалению? Просто так получилось. Он дал заднюю, потому что нерешительный чувак оказался», — поделилась артистка.

Липницкая опровергла слухи о том, что находилась с кем-либо в отношениях, когда целовалась с Мировым. Она заявила, что была «свободной девочкой».

31 октября в Telegram-канале «НЕОПРА, БЛИН!» появилось видео, на котором Natan целуется с Бьянкой, а артистка объясняет свою связь с женатым артистом фразой: «Я не могла ему противостоять».

На том же проекте у певца была связь с блогершей Лерчек (Валерией Чекалиной), которую впоследствии исполнитель подтвердил. Супруга музыканта Анастасия Швецова признавалась, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу.

Ранее Бьянка рассказала, что ей не хотели отдавать 120 тыс. рублей за трек с Natan.

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