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У бизнеса Харламова обнаружили долг

«Звездач»: компания Харламова должна ФНС 79 тысяч рублей

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Надежда Лебедева/Global Look Press

У бизнеса комика и шоумена Гарика Харламова обнаружили долг перед налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

ООО «Невские Мелодии», где Харламов является учредителем, задолжал ФНС 79 тысяч рублей. Компания осуществляет деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

В декабре 2023 года Telegram-канал «Звездач» сообщил, что ООО «Невские Мелодии» ушло в убыток на 3,2 миллиона рублей. Выручка компании составила 29 миллионов рублей за 2022 год. Основной вид деятельности компании — это рестораны и услуги по доставке продуктов питания.

В апреле 2024-го пекарня «Хлеб на радость» отсудила у сети сосисочных комика Гарика Харламова 58 тысяч рублей.

Харламов начал свою карьеру в КВН, где выступал в командах «Сборная Москвы «МАМИ» и «Незолотая молодежь». Второй коллектив достиг Высшей лиги КВН. В 2004 году работал на телеканале Муз-ТВ, где вел передачи «Три обезьяны» и «Натуральный обмен». Он также был ведущим реалити-шоу «Офис», однако получил наибольшую известность после работы в Comedy Club.

Ранее Харламов высмеял отношения Григория Лепса с 18-летней невестой.

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