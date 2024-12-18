Дорохов рассказал, как Киркоров носил его на руках маленьким

Юморист Денис Дорохов признался, что впервые встретился с народным артистом России Филиппом Киркоровым в 10 лет. Его цитирует «Пятый канал».

На премьере фильма «Братья», где артисты сыграли главные роли, Дорохов признался, что в детстве посещал концерты певца.

По словам 37-летнего шоумена, тогда он жил с семьей в Сочи и посетил концерт в Зимнем театре. Певец, который на 20 лет старше Дорохова, даже несколько мгновений носил будущего юмориста на руках.

«Я ему подарил цветы. Он меня брал на руки. Я тогда даже не мог представить, что буду с ним сниматься в одном фильме», — поделился он.

Накануне Киркоров признался, что пострадал на съемках комедии «Братья». По словам исполнителя, его укусила выдра, и этот момент попал в кадр. Затем, продолжил Киркоров, он упал в обморок, а коллега по фильму Дорохов начал делать ему искусственное дыхание, чтобы привести его в чувства.

Ранее Филипп Киркоров не исключил наличия тайных братьев и сестер.