Лидер группы «7Б» выступил против запрета иностранной музыки в России

В Госдуме призвали убрать с российских музыкальных сервисов всю иностранную музыку. Лидер группы «7Б» в беседе с 360.ru согласился, что некоторый контроль должен быть, но призвал не запрещать хорошую зарубежную музыку.

По мнению музыканта, нельзя все иностранные песни отнести к методам пропаганды. Контролировать нужно, чтобы в песнях не было призывов к порнографии, наркотикам и нацистских лозунгов, но полностью отказываться от иностранной музыки – нельзя.

«Музыка должна нести мир, дружбу и созидание. Тогда эта музыка имеет право быть и жить, потому что, как и спорт, музыка, вне политики. Это искусство. И советую к этому подходить очень аккуратно и осторожно», — заявил Демьян, призвав слушать хорошую, настоящую иностранную музыку.

Напомним, первый зампред комитета Госдумы по безопасности, зампред комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Луговой предложил запретить или сократить количество зарубежной музыки на российских платформах, назвав ее пропагандой. По его мнению, иностранного участия на музыкальных платформах не должно быть либо вообще, либо не более 20%.

Ранее в «Яндекс. Музыке» появились треки ушедших с российского рынка артистов.