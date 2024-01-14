В «Яндекс. Музыке» появились треки ушедших с российского рынка артистов

Пользователи сервиса «Яндекс. Музыка» сообщили о появлении на платформе новых композиций артистов, лейблы которых прекратили сотрудничество с РФ из-за проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет РБК.

В материале указано, что песни распространяются с официальными обложками к соответствующим альбомам или самим трекам. При этом в описании композиций не указываются названия музыкальных лейблов.

Также в сведениях об источнике стоят пометки, согласно которым песни были загружены самими пользователями. В частности, на платформе появились треки из недавно вышедших альбомов немецкой группы Rammstein и итальянского коллектива Måneskin.

Кроме того, в базе «Яндекс. Музыки» появились новые композиции британского исполнителя Гарри Стайлза. Однако, по информации журналистов, найти эти треки при помощи поиска по всей библиотеке сервиса не получится.

По словам представителей платформы, пользователи получили возможность самостоятельно загружать песни в «Яндекс. Музыку» еще в 2017 году. Тем не менее, как подчеркнули в пресс-службе компании, загрузка должна происходить с соблюдением действующего в стране законодательства и не нарушать обязательства сервиса перед правообладателями.

Ранее появились подробности о месте и времени проведения российского аналога «Евровидения».