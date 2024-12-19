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Стало известно, сколько российские звезды зарабатывают на рекламе

Агент Ворошилова: Кологривый зарабатывает на рекламе 12 млн рублей

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Актер Никита Кологривый зарабатывает на рекламных интеграциях около 12 млн рублей. Об этом kp.ru рассказала рекламный агент Ирина Ворошилова.

«Ну а самые большие контракты среди киношников по-прежнему у Дмитрия Нагиева. За рекламу известной сотовой компании он, по слухам, получил около 100 млн рублей. Не отстает от Нагиева и звезда «Полицейского на Рублевке» Сергей Бурунов. По крайней мере, у него уже есть контракты и за 30 млн, и за 50 млн рублей», — добавила эксперт.

По ее словам, крупные рекламодатели прежде всего ищут артистов с «кристально чистой» репутацией, к которым зрители будут относиться лояльнее. Так, например, певец Дима Маликов снимается в рекламах, потому что у него создан имидж «примерного семьянина», отметила Ворошилова. За один рекламный контракт он может зарабатывать от 5 млн рублей.

При этом звезд со скандальной репутацией рекламодатели сторонятся, продолжила агент. Например, им не интересны Глюк'Оzа и Анастасия Ивлеева.

Историк моды Александр Васильев до этого рассказал, что реклама приносила «огромный доход» Первому каналу. За один выпуск «Модного приговора», если верить словам Васильева, Первый канал получал порядка 80 млн рублей.

Ранее сообщалось, что модель Кендалл Дженнер снялась в белье для рекламы.

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