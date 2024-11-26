Александр Васильев раскрыл стоимость рекламы на Первом канале

Историк моды Александр Васильев рассказал YouTube-каналу «Нежный редактор», что реклама приносила «огромный доход» Первому каналу.

«Одна минута на Первом канале стоила в мою эпоху €60 тыс. евро (примерно 6 млн рублей по нынешнему курсу. — Прим. «Газеты.Ru»), а эти рекламные паузы были от трех до пяти минут. У нас было их три или четыре в программе», — раскрыл экс-ведущий «Модного приговора».

Таким образом, за один выпуск «Модного приговора», если верить словам Васильева, Первый канал получал порядка 80 млн рублей. Также телеведущий добавил, что не получал процент за то, что озвучивал рекламу в эфире.

Васильев вел программу «Модный приговор» с 2009 года. После начала специальной военной операции передачу сняли с эфира. В апреле 2024 года шоу вернули. Александр Васильев покинул пост ведущего, а формат немного изменили. Место историка моды занял стилист Александр Рогов.

По словам Васильева, Первый канал стал снова показывать передачу, чтобы вернуть к телевизионным экранам женскую публику. Он отметил, что новости об СВО больше интересны мужчинам, а в стране больше всего проживает женщин.

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