Дочь певицы Славы рассказала, как пережила послеродовую депрессию

Дочь певицы Славы, актриса Александра Морозова призналась, что столкнулась с послеродовой депрессией из-за набранного веса и того, что не могла реализовываться в карьере. Ее слова передает сайт «Страсти».

«Мне помогла поддержка мамы, мужа. Все с пониманием относились к каким-то моим переживаниям, состояниям. Это действительно очень помогло», — вспомнила 25-летняя артистка.

Морозова подчеркнула, что совсем перестала переживать после похудения. Цифры на весах начали ползти вниз, призналась девушка, когда она перестала кормить грудью, взялась за себя и свое тело.

Также актриса добавила, что мать дала ей много хороших советов после рождения ребенка.

«Один из них — если ребенок упал несильно или его что-то расстроило, то не надо акцентировать на это внимание, иначе он будет еще больше плакать. А если поступить наоборот, то он встанет и пойдет дальше», — рассказала дочь Славы.

Александра Морозова замужем за своим возлюбленным Андреем Дедовым. Пара официально зарегистрировала отношения в ЗАГСе Барвихи 25 ноября 2022 года. В январе 2023 года стало известно, что Александра ждет ребенка, и 30 марта она родила сына, которого назвала Арсением.

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