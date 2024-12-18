Дочь Славы раскрыла, на что готова пойти ради роли в кино

Дочь певицы Славы Александра Морозова призналась в беседе с порталом «Страсти», что готова побриться налысо ради роли.

Морозова также может располнеть для съемок в кино. Она уточнила, что не будет сниматься обнаженной и давать «полный реализм» в постельной сцене.

Дочь Славы начала развивать себя как актриса в 2023 году. Она посещает актерские курсы и проходит пробы в кино. Артистка призналась, что не жалеет о прекращении музыкальной деятельности. По словам Морозовой, она счастлива, что выбрала именно актерскую специальность.

«Сейчас я действительно чувствую, что занимаюсь тем, что мне по душе. Периодически делаю какие-то пробы, даже получается сниматься в эпизодах. Но у меня сейчас акцент стоит на учебе. Следующий год — завершающий, поэтому стараюсь по максимуму впитывать знания и готовиться к выпускным экзаменам», — поделилась дочь артистки.

25 ноября 2022 года Морозова вышла замуж за возлюбленного Андрея Дедова. Известно, что ее супруг далек от публичности и занимается автобизнесом. 30 марта 2023 года Морозова родила сына Арсения.

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