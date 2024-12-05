Бьянка рассказала, что ей не хотели отдавать 120 тыс. рублей за трек с Natan

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, призналась в интервью Алене Жигаловой, что ей не хотели возвращать деньги за совместный трек с Natan (Натаном Мировым).

Бьянка уточнила, что во время работы над совместным треком связывалась исключительно с Natan, а не с владельцем лейбла «Black Star» Павлом Курьяновым (Пашу). У Мирова подписан контракт с «Black Star».

По словам Липницкой, Natan должен был ей передать 120 тысяч рублей после того, как они отменили выход песни.

«Прошла неделя. Денег нет. 120 тысяч рублей. Они говорят: «Ой, у нас бухгалтерия… Бухгалтер заболел». Короче, они не хотели отдавать деньги. Или они (лейбл), или он, или кто-то из них. На что мой агент им говорит: «Бьянка просто скоро идет на большое открытое интервью. И нужно понимать, что ей рассказывать в этом интервью. Ровно через три секунды деньги оказались на моем ИП», — поделилась артистка.

Бьянка призналась, что никогда не хотела записывать совместный трек с Natan. Она решила это сделать для хайпа. За два дня она нашла продакшн, студию, фотографа, битмейкера и прочее.

«Мы договорились, что будем выпускаться на моем лейбле. Все решено, только договор не был подписан, к сожалению», — рассказала певица.

Липницкая отметила, что Natan решил забраковать совместный трек, как только певица выписалась из больницы после аппендицита. Он заявлял, что песня «сырая», и просил ее перезаписать. На тот момент композиция была готова и уже была отправлена на выпуск.

Бьянка поставила перед Мировым условие — либо они выпускают песню, либо больше никогда не сотрудничают вместе. Певица не понимает, почему коллега отказался от трека. Она считает, что композиция вышла хорошая и лиричная. Песня была посвящена проекту «Звезды в Африке».

«Поскольку это был хайп, так была строчка: «Мы никогда не забудем этот поцелуй», — отметила Липницкая.

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