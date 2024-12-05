Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бьянка рассказала, что ей не хотели отдавать 120 тыс. рублей за трек с Natan

Певица Бьянка заявила, что Natan и его лейбл не хотели отдавать ей деньги за трек

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, призналась в интервью Алене Жигаловой, что ей не хотели возвращать деньги за совместный трек с Natan (Натаном Мировым).

Бьянка уточнила, что во время работы над совместным треком связывалась исключительно с Natan, а не с владельцем лейбла «Black Star» Павлом Курьяновым (Пашу). У Мирова подписан контракт с «Black Star».

По словам Липницкой, Natan должен был ей передать 120 тысяч рублей после того, как они отменили выход песни.

«Прошла неделя. Денег нет. 120 тысяч рублей. Они говорят: «Ой, у нас бухгалтерия… Бухгалтер заболел». Короче, они не хотели отдавать деньги. Или они (лейбл), или он, или кто-то из них. На что мой агент им говорит: «Бьянка просто скоро идет на большое открытое интервью. И нужно понимать, что ей рассказывать в этом интервью. Ровно через три секунды деньги оказались на моем ИП», — поделилась артистка.

Бьянка призналась, что никогда не хотела записывать совместный трек с Natan. Она решила это сделать для хайпа. За два дня она нашла продакшн, студию, фотографа, битмейкера и прочее.

«Мы договорились, что будем выпускаться на моем лейбле. Все решено, только договор не был подписан, к сожалению», — рассказала певица.

Липницкая отметила, что Natan решил забраковать совместный трек, как только певица выписалась из больницы после аппендицита. Он заявлял, что песня «сырая», и просил ее перезаписать. На тот момент композиция была готова и уже была отправлена на выпуск.

Бьянка поставила перед Мировым условие — либо они выпускают песню, либо больше никогда не сотрудничают вместе. Певица не понимает, почему коллега отказался от трека. Она считает, что композиция вышла хорошая и лиричная. Песня была посвящена проекту «Звезды в Африке».

«Поскольку это был хайп, так была строчка: «Мы никогда не забудем этот поцелуй», — отметила Липницкая.

Ранее Бьянка дала совет россиянам с низким либидо.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами