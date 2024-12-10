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Водонаева о женихе Бородиной: «Мне он тоже не нравится»

Блогерша Алена Водонаева заявила, что ей не нравится жених Бородиной

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева в Telegram-канале назвала личным делом помолвку Ксении Бородиной.

Водонаева выразила неприязнь к жениху Бородиной, блогеру Николаю Сердюкову. Несмотря на это, блогерша пожелала счастья телеведущей.

«Вам не нравится ее жених? Нет. Мне он тоже не нравится. Но это ее жизнь, ее опыт, ее события. На полном серьезе давать советы и комментарии — такое себе. Иронизировать — да, но я уже проиронизировала», — заявила блогерша.

Водонаева также опубликовала переписку с журналисткой, которая просила дать комментарий о помолвке Бородиной. Телеведущую возмутило, что корреспондентке дали ее личные контакты.

7 декабря Бородина рассказала, что выходит замуж за возлюбленного Николая Сердюкова. Телеведущая опубликовала кадры, где блогер делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Позже знаменитость поделилась фото с помолвочным кольцом с бриллиантом в форме сердца.

8 декабря издание «СтарХит» заявило, что помолвочное кольцо Бородиной стоит 5 миллионов рублей.

Ранее Бородина заговорила о третьем ребенке после помолвки.

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