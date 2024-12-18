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Ивлеева захотела вернуться на ТВ после скандала с «голой» вечеринкой

Super: команда Ивлеевой работает над возвращением блогерши в эфир

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Global Look Press

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева планирует вернуться на телевидение. Об этом сообщает Super со ссылкой на представителей знаменитости.

По словам помощника Ивлеевой, блогерша и ее команда работают над возвращением ее в эфир.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

13 декабря Telegram-канал «Культовые русские сериалы» сообщил, что российский онлайн-кинотеатр убрал блогершу Анастасию Ивлееву из списка актеров предстоящего сериала «Министерство всего хорошего».

В феврале 2024 года продюсер сериала Екатерина Кононенко опровергала слухи об увольнении Ивлеевой с проекта из-за организованной блогершей «голой» вечеринки. Она утверждала, что блогерша остается в проекте.

Ранее раскрыт гонорар Ивлеевой на корпоративах.

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