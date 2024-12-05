Суд прекратил производство по иску кинокомпании к Ивлеевой

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску кинокомпании Team Films к блогерше Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Team Films требовала с блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой 4,6 миллиона рублей за выплаченный аванс с процентами. Знаменитость утвердили на одну из главных ролей в сериале, однако блогерша не приняла участие в съемках из-за скандала с «голой» вечеринкой. Суд прекратил производство по иску, так как Ивлеева самостоятельно погасила задолженность.

По данным канала, с Ивлеевой также взыскали налоговую пошлину в размере 23 тысяч рублей.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

Ранее у Ивлеевой обнаружили 85 штрафов за ПДД.