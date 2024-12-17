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Шаляпин поддержал Ивлееву после конфликта с Киркоровым

Певец Прохор Шаляпин встал на сторону Ивлеевой в конфликте с Киркоровым

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Телеграм-канал «Прохор Шаляпин»

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Voice поддержал блогершу Анастасию Ивлееву после конфликта с Филиппом Киркоровым.

Шаляпин встал на сторону Ивлеевой в конфликте с Киркоровым.

«Я с Настей хорошо дружу, а всем остальным ничего хорошего не желаю», — заявил артист.

В ноябре Киркоров признался, что не связывался с Ивлеевой после «голой» вечеринки. Он заявил, что ждал извинений от блогерши, но не получил. Он считает, что получил наибольший ущерб из-за скандала с ее мероприятием. По словам певца, на вечеринке он «мимо проходил», но «получил по полной программе».

Сама Ивлеева высмеяла обвинения Киркорова после «голой» вечеринки. Блогерша опубликовала фото с серьгами ручной работы, сделанными в форме крысы. Она намекнула, что хочет подарить это украшение народному артисту России.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Ранее Пригожин заявил, что Ивлеева по-скотски поступила с коллегами.

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