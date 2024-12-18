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Лидер «Миража» рассказал о рекордном количестве новогодних концертов группы в Европе

Лидер «Миража» Горбашов вспомнил, что в Германии группа дала 48 концертов за месяц

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Пресс-служба группы «Мираж»

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал в беседе с «Газетой.Ru» о самых запоминающихся новогодних гастролях.

По его словам, однажды в новогоднем гастрольном туре по Германии группа установила рекорд: только за декабрь они дали 48 концертов, и все — в разных городах.

«В Германии снег — достаточно редкое явление, но, как назло, эта зима выдалась очень снежной, и из-за снежных заносов в этом туре мы часто не успевали добраться до гостиницы после концерта и ехали сразу на площадку в следующий город. По возвращении домой мы, наверное, месяц приходили в себя и не соглашались ни на какие выступления», — вспоминает он о сложном туре по Европе.

Кроме того, Горбашов рассказал, как однажды в Карловых Варах коллектив выступал в замке Дауби, построенном в XVI веке

«А в Норильске во время наших новогодних гастролей стоял мороз -55 градусов, это сложно забыть!» — поделился артист.

Он также признался, что в этот Новый год группа будет выступать в Подмосковье в семейном формате, и к празднику присоединятся и жены музыкантов. После концерта лидер группы планирует перевоплотиться в Деда Мороза и раздать подарки всем участникам «Миража».

Накануне Горбашов заявил, что никто не может заменить певицу Аллу Пугачеву.

Ранее лидер «Миража» вступился за квадроберов.

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