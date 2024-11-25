Лидер группы «Мираж» о Пугачевой: «Такие люди рождаются редко»

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил в беседе с NEWS.ru, что никто не может заменить певицу Аллу Пугачеву.

По словам Горбашова, Пугачева обладает не только хорошими вокальными данными, но и выдающимся масштабом личности. Он считает, что на данный момент нет ни одного исполнителя, который мог бы составить конкуренцию Примадонне.

«Такие люди рождаются редко, наверное, раз в столетие, может быть, и реже», — поделился музыкант.

Горбашов отметил, что Пугачева помогла развиться многим интересным и самобытным артистам, когда звала их на «Рождественские встречи». В этой программе впервые появились «Любэ», «А-Студио» и Жанна Агузарова.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию.

Ранее лидер «Миража» вступился за квадроберов.