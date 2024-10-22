Юлия Гаврилина рассказала о депрессии из-за травли

Блогерша Юлия Гаврилина призналась на платформе Twitch, что столкнулась с травлей из-за лишнего веса.

Гаврилина отметила, что поправилась на 3-4 килограмма, но не ожидала такого буллинга в ее адрес. На фоне травли у нее началась депрессия, с которой знаменитость до сих пор борется. Девушка призналась, что из-за этого не хочет возвращаться в социальные сети.

Гаврилина рассказала, что некоторые люди начали записывать видео с критикой ее внешности. По словам блогерши, эти ролики набирали по 30-40 тысяч просмотров.

«Я уже не знаю, в чем меня только ни обвинили за последние месяцы. Я закрыла комментарии, потому что меня начало тошнить. Я искренне не понимаю, как снимать видео в интернет. Я ставлю, снимаю, и мне не хочется выкладывать. Просто люди забывают, что я тоже простой человек со своими проблемами», — поделилась блогерша.

Юля Гаврилина стала известна по развлекательным роликам в TikTok. В апреле 2020 года она присоединилась к дому тиктокеров Hype House Rus. В том же году она опубликовала свой первый трек «Жу Жу». В 2021-м она опубликовала книгу «Ближе к звездам! Не стесняйся, будь собой», а также приняла участие в шоу «Звезды в Африке», где стала финалисткой.

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